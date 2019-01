Revenire DE EFECT la Juventus! Transferul anuntat astazi de presa italiana: a castigat 5 titluri in Serie A cu Juve

Juventus face un transfer spectaculos si neasteptat.



Potrivit SkyItalia, Juventus a ajuns la un acord cu Lazio pentru transferul lui Martin Caceres. Fundasul in varsta de 31 de ani ar urma sa vina la campioana Italiei in schimbul a 600.000 de euro. Contractul lui Caceres cu Lazio expira oricum in vara.

Caceres a mai jucat la Juventus in trei randuri: in sezonul 2009-2010, in 2012 si in perioada 2012-2016. In primele doua situatii a venit la Juventus sub forma de imprumut. Prima data de la Barcelona, alaturi de care a si castigat UEFA Champions League, si a doua oara de la Sevilla.

Caceres a castigat de cinci ori titlul in Serie A alaturi de Juventus.