Înaintea duelului de pe Stadio Olimpico, presa din Italia anunță că Maurizio Sarri este unul dintre cei mai căutați antrenori din Serie A și ar putea deveni unul dintre numele importante ale verii.

Potrivit informațiilor apărute în Italia, Sarri este monitorizat de mai multe cluburi importante. Napoli îl vede drept principalul înlocuitor al lui Antonio Conte, în cazul în care actualul tehnician va pleca la finalul sezonului.

Sarri, dorit de trei rivale din Serie A

Totodată, și Atalanta îl urmărește atent pe antrenorul lui Lazio, mai ales că directorul sportiv Cristiano Giuntoli este un mare admirator al stilului său de joc. Pe listă apare și AC Milan, într-un scenariu în care Massimiliano Allegri ar părăsi clubul.

Jurnalistul Alfredo Pedullà susține că „vin confirmări din toate părțile” privind interesul celor de la Napoli pentru Sarri.

Tehnicianul italian mai are contract cu Lazio până în 2028 și încasează aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, la care se adaugă bonusuri importante.

Sarri a mai antrenat-o pe Napoli între 2015 și 2018 și a rămas extrem de apreciat de fanii napolitani, chiar dacă nu a reușit să câștige titlul. În ultimul său sezon pe banca echipei, Napoli a strâns 91 de puncte, însă a pierdut lupta pentru Scudetto.

Până la eventualele negocieri din vară, Sarri este concentrat total pe finala Cupei Italiei, unde încearcă să oprească Interul lui Cristi Chivu.

„Nerazzurrii” au ajuns în ultimul act după ce au trecut dramatic de Como, scor 3-2 la general, în timp ce Lazio a eliminat-o pe Atalanta după loviturile de departajare.