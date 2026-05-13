EXCLUSIV Corespondență de la Roma | Autobuzul lui Inter a ajuns la ”Stadio Olimpico”. Ce au făcut fanii lui Lazio

Lazio - Inter este în direct pe VOYO de la ora 22:00.


Cele două echipe își dau întâlnire în finala Coppa Italia, la patru zile după ce s-au confruntat în campionat. În etapa #36 din Serie A, Inter a învins-o în deplasare cu 3-0 pe Lazio.

Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului, autocarul lui Inter a ajuns la ”Stadio Olimpico”. El s-a strecurat printre mulți fani ai lui Lazio. Nu au fost huiduieli, în contextul în care cele două galerii sunt înfrățite.

La meciul de pe ”Stadio Olimpico” vor fi prezenți și fani ai lui Inter veniți din România să susțină echipa ”nerazzurrilor”. Sunt aproximativ 20 de suporteri și sunt gata pentru o petrecere pe cinste dacă ”nerazzurrii” pun mâna pe trofeu.

”Dacă va fi așa, ne-am luat cazarea degeaba”, au spus, mai în glumă, mai în serios fanii români ai lui Inter, din fața Colosseumului.

Lazio - Inter LIVE pe VOYO în finala Coppa Italia

Lazio și Inter își dau întâlnire miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în finala Coppa Italia, competiție care a fost și este transmisă în exclusivitate în actuala stagiune pe VOYO.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.

