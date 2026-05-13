Corespondență de la Roma | Autobuzul lui Inter a ajuns la ”Stadio Olimpico”. Ce au făcut fanii lui Lazio

Cele două echipe își dau întâlnire în finala Coppa Italia, la patru zile după ce s-au confruntat în campionat. În etapa #36 din Serie A, Inter a învins-o în deplasare cu 3-0 pe Lazio.

Lazio - Inter 0-0 | Atmosferă nebună pe "Stadio Olimpico"

Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului, autocarul lui Inter a ajuns la ”Stadio Olimpico”. El s-a strecurat printre mulți fani ai lui Lazio. Nu au fost huiduieli, în contextul în care cele două galerii sunt înfrățite.

La meciul de pe ”Stadio Olimpico” vor fi prezenți și fani ai lui Inter veniți din România să susțină echipa ”nerazzurrilor”. Sunt aproximativ 20 de suporteri și sunt gata pentru o petrecere pe cinste dacă ”nerazzurrii” pun mâna pe trofeu.

”Dacă va fi așa, ne-am luat cazarea degeaba”, au spus, mai în glumă, mai în serios fanii români ai lui Inter, din fața Colosseumului.