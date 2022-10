Încă o veste proastă pentru Franța! Starul care s-a accidentat din nou și riscă să rateze Cupa Mondială

Operat la genunchi în prima parte a lunii septembrie, Paul Pogba, care nu a jucat în niciun meci la Juventus după revenire, ar fi trebuit să revină pe gazon la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, chiar înainte de turneul final, însă campionul mondial din 2018 a suferit o nouă accidentare.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Pogba acuză acum o problemă musculară la nivelul coapsei, astfel că va lipsi cel puțin încă 10 zile. Vestea vine cum nu se poate mai rău pentru mijlocaș, având în veder că Didier Deschamps, selecționerul Franței, trebuie să anunțe lotul pentru Cupa Mondială pe 9 noiembrie.

"Ar putea juca cu Verona (10 noiembrie) și Lazio (13 noiembrie), însă este foarte dificil", a spus Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus.

Italienii scriu că Paul Pogba are șanse mici să mai joace în 2022 pentru Juventus și naționala Franței: "Deschamps așteaptă vești din Italia pentru a decide ce urmează".

Franța nu se va putea baza la turneul din Qatar nici pe N'Golo Kante, mijlocașul lui Chelsea, accidentat.

La CM 2022, Franţa va juca în Grupa D, urmând să întâlnească Australia, Danemarca şi Tunisia.

