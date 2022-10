Ce vrea să facă Lazio, după ce s-a zvonit că Milinkovic-Savic este dorit insistent de Juventus

Cel mai bine cotat jucător al lui Lazio, Milinkovic-Savic este dorit insistent de cei de la Juventus și s-a zvonit că bianconerii ar începe negocierile încă din această iarnă.

Lazio nu rămâne fără replică și vrea să-l păstreze pe sârb la echipă. Claudio Lotito este gata să-i ofere un nou contract, cu un salariu anual de cinci milioane de euro, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Sergej #MilinkovicSavic’s contract expires in 2024 and there is no agreement to extend as of now, but #Lazio are preparing a new bid with a salary around €5M/year to try to lock him. #Lotito would like to meet SMS’ agent (Mateja Kezman) before the World Cup to subimt the offer