Narcis Răducan a făcut facultatea de Sport, a obținut masterul în Management Sportiv și este doctorand cu lucrarea "Contribuții privind managementul cluburilor de fotbal de înaltă performanță din România" la UNEFS București. Deține licența A UEFA de antrenor, este analist TV și afacerist, iar în ultimii ani a coordonat o academie de fotbal de succes, unde juniorii fac antrenamente de perfecționare. Antrenor cu acte în regulă și un scouter și un conducător cu o activitate importantă, Răducan spune că diplomele școlare îți deschid paliere profesionale altfel blocate, după retragerea din activitate sau dacă cariera sportivă eșuează, dar te ajută chiar și când ești jucător activ.

"Școala e mai importantă ca fotbalul, până la 16 ani"

"Școala e foarte importantă pentru fiecare sportiv și fotbalist. Tuturor părinților le spun că juniorii trebuie să meargă cu școala și fotbalului, în paralel, până prin clasa a zecea, până pe la 16 ani. În momentul acela, vezi care sunt perspectivele. Nu se știe punctul maxim pe care poate să-l atingă, dar la 16 ani se văd niște lucruri. Sfatul este să meargă cap la cap cu școala până în clasa a zecea, apoi să pună prioritate pe fotbal, dacă există potențial de a ajunge jucători profesioniști. Dar să facă și școală la un minumum necesar, să învețe când poate, să facă meditații pentru obiectele de BAC și cele de facultate.

Cei care pot să o ducă și cu școală, să o facă. De exemplu, cum era Pănoiu de la Rapid (n.r. - Ștefan Pănoiu, mijlocaș central la FC Rapid 1923, a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat susținut în 2021). E greu să ții ritmul cu școala, dacă ai 10-11 antrenamente cu tot cu joc, pe săptămână. Cred că trebuie să ai BAC-ul și facultatea, oricare ar fi ea, chiar dacă ajungi fotbalist. Dacă nu ajungi, nu mai vorbim, e obligatoriu. Pe Iustin (n.r. - Iustin Răducan, fiul lui Narcis Răducan, 16 ani, atacant la CSA Steaua), când avea lucrare sau teză, nu îl lăsam la antrenament. Era mai importantă școala ca fotbalul, până la 16 ani.

"Mircea Lucescu ne recomanda să facem și școală, să tratăm serios învățătura"

Dacă ajungi fotbalist, e importantă școala pentru că trebuie să gestionezi câștigurile, te ajută la comunicarea cu echipa și cu presa, te ajută și în activitatea sportivă, e un plus în gestionarea emoțiilor și a stresului. Sunt mulți antrenori, care nu fac munca de educare, îi sfătuiesc pe jucătorii tineri să lipsească de la școală, le spun că e mai important să vină la antrenament, dar e total greșit.

Când eram jucător la Rapid, ne-am dus mai mulți jucători și am început școala de antrenori, din proprie inițiativă. Tot atunci am dat și la facultatea de sport. Țin minte că Mircea Lucescu ne recomanda să facem și școală, să tratăm foarte serios învățătura, dacă putem. Eu am avut prima dată ideea când m-am accidentat la Steaua și apoi la Rapid, am stat de două ori câte un an de zile. A fost un declic, m-a zdruncinat situația și mi-am dat seama că nu sunt invincibil, că trebuie să existe viață și după fotbal.

Am fost un elev de nivel mediu, dar a trebuit să îmi planific viața de după cea de fotbalist. Important e să ai voință. Sunt antrenor, am fost conducător de club și scouter, apar la emisiuni de televiziune, am început să scriu pe blog, am fost manager de restaurant și de cofetărie. Bine, asistent manager. Am încercat să diversific. Poate nu te poți baza mereu pe fotbal", a declarat fostul fotbalist pentru Sport.ro.

NARCIS RĂDUCAN (47 de ani) a jucat ca mijlocaș ofensiv la Progresul / FC Național București (1993-1994, 2000-2001), Selena / FCM Bacău (1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2002-2005), Steaua București (1995-1996, 1997-1998), Rapid București (1999-2000, 2002), Electromagnetica București (2001-2002), AEL Limassol (2005-2006), AEK Larnaca (2006-2007) și Ceahlăul Piatra Neamț (2007-2008). Are o selecție la naționala de seniori a României, iar în palmares are trei titluri de campion în Divizia A, trei trofee Cupa României, o Supercupă a României și două participări în grupele Champions League.

A ocupat funcția de presedinte, manager general sau director sportiv la cluburile Unirea Urziceni, FCSB, Oțelul Galați, Viitorul Constanța, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu, ajutând cluburile unde a lucrat să câștige un titlu în Liga 1, să participe în grupele Champions League și să ajungă în "primăvara" Europa League (Unirea Urziceni), să câștige un trofeu Cupa României, să se califice de două ori consecutiv în grupele Europa League și să atingă o dată "primăvara" Europa League (FCSB).

În prezent este doctorand în management sportiv la UNEFS București, este analist sportiv la televiziune, este editorialist pentru mai multe publicații online și are mai multe afaceri, printre care și Academia de Fotbal "Narcis Răducan", unde face cursuri de perfecționare cu juniori. Deține licența A de antrenor, a fost membru ECA (Sindicatul Cluburilor Europene) și a desfășurat o intensă activitate de scouting.

Foto - Gabriel Chirea