"Voi reveni in curand!" Primul mesaj al lui Sir Alex Ferguson dupa operatia pe creier!

Fostul antrenor al celor de la Manchester United a vorbit pentru prima data de la operatia pe creier.

Sir Alex Ferguson a vorbit public pentru prima data de la interventia chirurgicala de urgenta pe care a facut-o din cauza unei hemoragii cerebrale, multumind tuturor pentru sustinere.

In varsta de 76 de ani, Ferguson a fost internat la Spitalul Salford Royal in luna mai, iar vestile despre boala fostului antrenor au generat o multimel de mesaje de incurajare din partea jucatorilor, oficialilor si fanilor fotbalului din intreaga lume.

Cei de la Manchester United au publicat un video cu Sir Alex Ferguson, in care acesta multumeste intregii lumi si spune ca isi continua recuperarea.

"Buna ziua tuturor, un mesaj scurt din partea mea. In primul rand, vreau sa multumesc intregului staff medical de la spitalele Macclesfield, Salford Royal si Alexandra. Credeti-ma, fara acesti oameni, care mi-au oferit o ingrijire incredibila, nu as mai fi stat aici azi. Deci, multumiri, atat din partea mea, cat si a familiei mele. Multumesc mult de tot", si-a inceput Sir Alex Ferguson mesajul.

"Toate mesajele pe care le-am primit din intreaga lume m-au impresionat si am rezonat foarte mult cu ele, deci va multumesc pentru toata sustinerea pe care mi-ati acordat-o", a continuat antrenorul.

Ferguson a vorbit si despre viitorul sau la Manchester.

"Nu in ultimul rand, va spun ca voi merge in curand sa urmaresc echipa. Pana atunci, le urez toate cele bune lui Jose si jucatorilor. Va multumesc tare mult", a spus Sir Alex Ferguson.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e