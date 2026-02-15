Alexandru Stoian (18 ani) este una dintre variantele pe care FCSB le are la dispoziție pentru regula U21. Lăudat în mai multe rânduri pentru prestațiile sale, atacantul pe care Gigi Becali l-a transferat de la Farul Constanța a fost aproape de a semna cu vărul patronului de la echipa sa, Giovanni Becali.

Giovanni Becali a fost aproape să-l semneze pe Alexandru Stoian

Impresarul a dezvăluit că a purtat chiar discuții cu jucătorul, dar și cu părinții acestuia în biroul său, dar lucrurile nu s-au mai concretizat, astfel că Stoian a ajuns, în cele din urmă, la Farul lui Gică Hagi.

”Pe Alexandru Stoian l-am văzut, l-am avut și la birou, era cu tatăl și mama lui. Nu l-am avut niciodată, nu am încheiat acea afacere atunci. A fost doar o discuție cu părinții.

(n.r. – De ce nu s-a semnat atunci?) El o are pe mama lui. Tatăl lui natural s-a despărțit de mamă, iar acum are un tată vitreg, care era și la academia de unde a fost lansat el. După s-a dus la Hagi, nu m-am mai interesat”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.ro.

În acest sezon, Stoian a evoluat în 18 partide pentru cei de la FCSB, reușind să înscrie de patru ori în campionat și Cupa României.

Universitatea Craiova – FCSB, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

În clasament, Universitatea Craiova se situează pe prima poziție cu 50 de puncte. 14 victorii, opt remize și patru eșecuri au înregistrat oltenii până acum.

De cealaltă parte, FCSB e pe 9 cu 40 de puncte. În 26 de etape, gruparea pregătită de Elias Charalambous a bifat 11 victorii și șapte remize, la care s-au adăugat opt înfrângeri.