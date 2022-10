Juventus, ironizată după eliminarea din UEFA Champions League: „Câteodată fotbalul poate fi amuzant!” 

Una dintre surprizele competiției este eliminarea prematură a lui Juventus, după ce a pierdut și partida cu Benfica din Portugalia, scor 3-4. Cu o rundă înainte de final, „Bătrâna Doamnă” ocupă locul 3 în grupa H, cu 3 puncte, la egalitate cu ultima clasată Maccabi Haifa, și nu mai are nicio șansă de a accede în optimi. PSG și Benfica sunt deja calificate, la egalitate de puncte, 11.

Torinezii, în frunte cu Andrea Agnelli (46 ani), au militat pentru Super Ligă, o competiție în care să joace doar cele mai puternice echipe din lume, fondatorii având dreptul de a invita orice club își doresc. Iar Colin Millar, jurnalist la Mirror Football, a ținut să-i amintească președintelui lui Juventus că, în ultimele 5 sezoane, echipa sa a fost eliminată din UEFA Champions League de adversari mult mai slabi cotați.

„Juventus a fost eliminată din Champions League în ultimele 5 sezoane de Ajax, Lyon, Porto, Villarreal și Benfica.

Cinci cluburi care nu au fost considerate destul de atractive pentru Super Ligă de către unul dintre liderii săi, andrea Agnelli.



Câteodată fotbalul poate fi amuzant”, a declarat Colin Millar.

Juventus knocked out of the Champions League in 5 successive seasons by Ajax, Lyon, Porto, Villarreal & Benfica. Five clubs not deemed "glamorous" enough for the European Super League by one of its key cheerleaders - Juve chairman Andrea Agnelli. Sometimes football can be funny.