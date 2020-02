Cine s-ar fi gandit la asta? In 2017, Conte il prefera pe Morata in locul lui! Acum, Lukaku tocmai l-a dus in RAI! Transformarea fantastica a belgianului

Romelu Lukaku a renascut in Seria A sub comanda antrenorului care il refuzase in 2017 pentru a-l cumpara pe Alvara Morata, la Chelsea.

Belgianul face parte din colonia de jucatori adusi din Premier League de Antonio Conte, alaturi de Alexis Sánchez, Ashley Young si Christian Eriksen. In actuala stagiune, Lukaku a reusit sa marcheze 21 de goluri in toate competiile si este unul dintre principalii candidati pentru titlul de golgheter in Seria A.

Lukaku s-a nascut in anul 1993, an in care Marseille-ul lui Rudi Völler, Didier Deschamps si Marcel Desailly, castiga Cupa Campionilor Europeni in fata unui AC Milan unde jucau Marco van Basten, Frank Rijkaard si Franco Baresi. Jucatorul cu origini congoleze a inceput fotbalul in Belgia, la Anderlecht, pentru care a evoluat atat la juniori cat si la echipa mare, unde s-a facut remarcat de marile cluburi europene. In 2011, Romelu a fost cumparat de Chelsea contra sumei de 15 milioane de euro. Este momentul de inceput al unei perioade grele pentru belgian. In echipa londoneza nu s-a impus si a fost imprumutat dupa doar un an la West Bromwich Albion. Lukaku a revenit la Londra doar ca sa fie din nou imprumutat, de data aceasta la Everton.

In 2014, Chelsea a dat semnul ca si-a pierdut definitiv increderea in el si l-a cedat definitiv echipei de pe Goodison Park, contra sumei de 35 de milioane de euro.

In tricoul lui Everton, atacantul belgian a avut evolutii extraordinare si a devenit cel mai bun marcator al echipei. In sezonul 2016-2017, Lukaku a marcat 25 de goluri in Premier League, reusind sa se situeze pe locul doi in clasamentul celor mai buni marcatori, dupa Harry Kane. Aceasta performanta l-a transformat intr-unul dintre cei mai vanati jucatori din Europa, iar in cursa pentru transferul lui a intrat atat fostul sau club, Chelsea, proaspata castigatoare a Premier League cu Antonio Conte pe banca, si Manchester United.

Conte a hotarat ca pentru club este mai potrivit Alvaro Morata, astfel ca Lukaku a ajuns pe Old Trafford, in schimbul sumei de 85 de milioane de euro. In tricoul ”diavolilor”, evolutiile lui nu au fost la fel convingatoare ca cele de la Everton. In 2019, Lukaku a fost transferat la Internationale Milano, chiar de antrenorul care il refuzase la Chelsea cu doi ani inainte. In italia Romelu s-a dezlantuit. El si Lautaro Martinez alcatuiesc unul dintre cele mai bune cupluri de atac din campionatele de top din Europa.

Prestatiile lui Lukaku au dus echipa pana pe primul loc in Seria A, iar fanii ”nerazzurilor” viseaza deja la un nou titlu si la stoparea hegemoniei lui Juventus. Ultima data cand gruparea de pe Giuseppe Meazza a cucerit ”scudetto” a fost in sezonul 2009-2010.