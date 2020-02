ULTIMA ORA |"Il urmarim in continuare!" O echipa de Champions League il vrea cu orice pret pe Razvan Marin! Internationaul roman poate prinde un transfer de marca! Unde poate ajunge

Razvan Marin poate pleca de la Ajax in vara.

Internationaul roman, Razvan Marin, a fost in vederile belgienilor de la Club Brugge in aceasa perioada de transferuri din iarna, insa Ajax a spus ca nu vrea sa il dea. Chiar daca s-au lovit de refuzul campioanei Olandei, Brugge nu renunta la ideea de a-l transfera pe Razvan Marin, insa in perioada de transferuri din vara. Presa din Belgia spune ca Brugge il urmareste in continuare pe Marin.



"Brugge lucreaza pentru doua mutari de top, odata cu deschiderea perioadei de transferuri din vara. Club Brugge continua sa-i urmareasca pe Razvan Marin (Ajax) si Nana Ampomah (Dusseldorf). Cei doi fotbalisti din campionatul belgian trec prin perioade dificile la echipele lor, fiind in atentia lui Brugge in ianuarie. Totusi, nimic nu a fost posibil acum. Clubul poate semna cu ei in vara", scriu cei de le Voetbal24.be