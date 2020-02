"Hai incoace ca e calda apa:)" Poza care a rupt internetul! Cum si-a surprins un star de la Manchester City iubita! GALERIE FOTO INCENDIARA

Iubita unui star de la City a postat o fotografie incendiara.

Sara Botello, iubita lui Aymeric Laporte, jucatorul celor de la Manchester City a postat o fotografie care a aprins imaginatia fanilor. Cei doi sunt in vacanta in Abu Dhabi, iar iubita lui Laporte a postat o fotografie intr-o cada care era plina de spuma. Manchester City trebuia sa dispute in weekend partida impotriva celor de la West Ham, dar partida a fost amanata din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Astfel, cei doi au decis sa plece intr-o scurta vacanta in Abu Dhabi.



NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS