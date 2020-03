Se contrazice singur! Ce mesaj a transmis Cristiano Ronaldo dupa ce a fost surprins la plimbare in plina pandemie de coronavirus

Cristiano Ronaldo a fost surprins la plimbare alaturi de partenera sa, Georgina Rordigurez, si unul dintre copii, pe insula Madeira, acolo unde fotbalistul s-a refugiat in plina pandemie de coronavirus. Imaginile au starnit controverse pentru ca, desi autoritatile nu au impus masuri restrictive, au indemnat populatia sa ramana pe cat posibil in case.

Doua zile mai tarziu, Ronaldo transmite un mesaj catre fanii din intreaga lume: "Stati acasa!"

"In aceasta perioada dificila pentru intreaga lume, trebuie sa ramanem recunoscatori pentru lucrurile care conteaza - sanatatea, familia si cei dragi pentru noi. Stati acasa si hai sa ajutam pe toti cei din sectorul de sanatate care lupta pentru salvarea de vieti omenesti", a postat Cristiano Ronaldo pe Twitter, alaturi de o poza cu el si copiii sai.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.????????❤️???? #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW