A fost umilit de Becali dupa debutul sau la FCSB, acum e pe val in Portugalia si vrea sa joace alaturi de Ronaldo la nationala! Declaratii de ultima ora ale jucatorului dat afara pe usa din dos de la FCSB

Un fost jucator de la FCSB e pe val in campionatul din Portugalia.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Artur Jorge (25 de ani) este unul dintre cei mai constanti fotbalisti din campionatul portughez. Fotbalistul a evoluat pentru FCSB in sezonul 2017-2018, iar la meciul sau de debut si-a dat autogol dupa doar 13 secunde, intr-un meci disputat de FCSB impotriva celor de la Juventus Bucuresti. Dupa acea partida a fost umilit de Gigi Becali si nu a mai jucat in niciun meci.

Dupa despartirea de FCSB, Artur Jorge a ajuns la Vitoria Setubal, in Portugalia, echipa pentru care a adunat 43 de meciuri jucate in toate competitiile. In iarna anului trecut, Artur Jorge a intrat in vizorul celor de la Southampton, care au oferit 1,5 milioane de euro in schimbul sau, insa cele doua parti nu au batut palma, iar mutarea nu s-a mai facut. Artur Jorge are acum planuri mari, vrea sa ajunga sa joace pentru echipa nationala, alaturi de Cristiano Ronaldo.

"Am ambitia de a reprezenta echipa nationala. Nu stiu daca va fi in 2021 si nici daca va fi la Campionatul European, dar imi mentin acest obiectiv si sper sa reprezeint intr-o buna zi echipa nationala".

Artur Jorge a povestit ce i s-a intamplat la FCSB si este de parere ca nu ar fi meritat un asemenea tratament din partea lui Gigi Becali

"Eu cred ca nu a fost normal ceea ce mi s-a intamplat acolo. Este adevarat, am facut o greseala si am ratat o sansa primita din partea lor la primul meu meci pentru Steaua, dar toti stiau ca eu ajunsesem la Bucuresti cu o zi inaintea meciului cu Juventus, nu am fost cu ei in cantonament, nu imi cunosteam noii colegi.

Ei niciodata nu mi-au dat alte ocazii ca sa arat ceea ce pot si care imi este adevaratul nivel, nu mi-au dat sansa sa joc in alte meciuri din Liga 1. Eu inainte am adunat 32 de meciuri pentru Braga, am jucat in Europa League in sezonul de dinainte sa ajung la Steaua. Situatia prin care am trecut la Steaua este incredibila. Asta e parera mea! Toti cei de la Steaua stiau ca mereu m-am antrenat bine, nu am facut nicio problema pe parcursul contractului cu Steaua, i-am respectat pe toti. Nu a fost corect ceea ce mi-au facut cei de la Steaua", a spus Artur Jorge pentru Telekomsport, la un an dupa ce s-a despartit de FCSB.