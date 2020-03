S-a dus pana la magazin? :) A fost surprins la plimbare, dar le cere tuturor sa respecte regulile impuse in plina pandemie! Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo dupa ce a iesit din casa alaturi de familie

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a posat un nou mesaj pe retelele de socializare dupa ce a fost surprins iesind din casa in aceasta perioada a pandemiei. Acesta a fost criticat dur dupa ce pozele in care Ronaldo alaturi de sotia sa, Georgina si de copiii sau au devenit virale.

Dupa acest episod, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care le cere tuturor sa respecte regulile impuse in timpul acestei pandemii.

"In aceasta perioada dificila pentru intreaga lume, trebuie sa ramanem recunoscatori pentru lucrurile care conteaza - sanatatea, familia si cei dragi pentru noi. Stati acasa si hai sa ajutam pe toti cei din sectorul de santate care lupta pentru salvarea de vieti omenesti", a transmis Cristiano Ronaldo prin intermediul retelelor de socializare.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.????????❤️???? #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW