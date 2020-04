ADIO RONALDO? Juventus, lovita GRAV de criza coronavirusului! Cat ar vrea Juve ca sa-l lase sa plece

Ronaldo (35 de ani) mai are contract la Torino pana in 2022.

De 5 ori castigator al Balonului de Aur, Cristiano ar putea sa se vada nevoit sa plece din Serie A in aceasta vara. Juventus e si ea puternic afectata de criza de coronavirus, care a luat mii de vieti in Italia si a distrus economia. Campioana il plateste cu 30 de milioane de euro anual pe Cristiano. E un salariu astronomic, pe care putine cluburi din lume si l-ar putea permite.

Ziarul Il Messaggero scrie ca impactul COVID-19 ar putea s-o faca pe Juve sa regandesca strategia pe termen scurt. Una in care ar putea sa NU se mai afle Ronaldo! Jurnalistii din Roma sustin ca Juve ar fi multumita sa incaseze in jur de 70 de milioane de euro in schimbul lui Ronaldo, pe care l-au adus de la Real Madrid cu 100 de milioane in 2018.

Cristiano a marcat 53 de goluri in 75 de meciuri pentru Juventus din momentul transferului in Italia.