Campioana en-titre Napoli a învins duminică, în deplasare, cu 2-0 pe Lazio, în etapa a 18-a din Serie A. Trei jucători au fost eliminaţi: doi de la gazde şi unul de la oaspeţi!

După ceva mai bine de o jumătate de oră din prima parte, Napoli conducea deja cu 2-0 la Roma: Leonardo Spinazzola a înscris în minutul 13, iar Amir Rrahmani a majorat diferenţa în minutul 32.

Napoletanii puteau intra cu avantaj de trei goluri la vestiare, dar Eljif Elmas a lovit transversala în minutul 38.

Lazio - Napoli 0-2



Lazio, care a avut câteva şanse de gol de-a lungul înfruntării, a rămas în zece din minutul 81, după eliminarea lui Tijani Noslin.

După şase minute un incident între Pasquale Mazzocchi (Napoli) şi Adam Marusic (Lazio) l-a făcut pe arbitrul Davide Massa să scoată cartonaşul roşu, arătându-l ambilor jucători.

