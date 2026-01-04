VIDEO Interul lui Chivu, în cădere liberă după victoria cu scandal a lui Napoli! Bătaie și 3 roșii

Interul lui Chivu, &icirc;n cădere liberă după victoria cu scandal a lui Napoli! Bătaie și 3 roșii Serie A
Etapa cu numărul 18 din Serie A continuă duminică.

NapoliLazioInter MilanoLeonardo SpinazzolaAmir Rrahmani
Campioana en-titre Napoli a învins duminică, în deplasare, cu 2-0 pe Lazio, în etapa a 18-a din Serie A. Trei jucători au fost eliminaţi: doi de la gazde şi unul de la oaspeţi!

După ceva mai bine de o jumătate de oră din prima parte, Napoli conducea deja cu 2-0 la Roma: Leonardo Spinazzola a înscris în minutul 13, iar Amir Rrahmani a majorat diferenţa în minutul 32. 

Napoletanii puteau intra cu avantaj de trei goluri la vestiare, dar Eljif Elmas a lovit transversala în minutul 38.

Lazio - Napoli 0-2

Lazio, care a avut câteva şanse de gol de-a lungul înfruntării, a rămas în zece din minutul 81, după eliminarea lui Tijani Noslin

După şase minute un incident între Pasquale Mazzocchi (Napoli) şi Adam Marusic (Lazio) l-a făcut pe arbitrul Davide Massa să scoată cartonaşul roşu, arătându-l ambilor jucători. 

Clasamentul din Serie A

Lazio – Napoli s-a terminat 0-2 şi campioana e pe locul secund, cu 37 de puncte, la un punct de liderul Milan și peste Interul lui Cristi Chivu (care joacă azi cu Bologna), în timp ce Lazio e a noua, cu 24 de puncte.

