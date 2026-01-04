Davide Frattesi (26 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de formația antrenată de Cristi Chivu, iar Galatasaray ar fi intrat decisiv pe fir pentru transferul mijlocașului italian.



Potrivit mai multor surse din Italia, printre care Gianluca Di Marzio și Matteo Moretto, campioana Turciei este dispusă să investească până la 35 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Frattesi la Istanbul.



Oficialii lui Galatasaray pregătesc o ofertă concretă, iar discuțiile dintre cele două cluburi ar fi deja în desfășurare.



Cristi Chivu îl vinde pe 35 de milioane de euro



Internaționalul italian nu este un titular incontestabil la Inter în acest sezon. Sub comanda lui Cristi Chivu, Frattesi a bifat doar nouă apariții în Serie A, dintre care una singură ca titular, adunând în total 205 minute jucate în campionat.



Di Marzio notează că se discută despre un împrumut cu obligație de cumpărare, suma totală a tranzacției urmând să ajungă la aproximativ 35 de milioane de euro. Totuși, Inter ar prefera un transfer definitiv, fără variantă de împrumut, pentru a încasa imediat banii.



Frattesi a ajuns la Inter în 2023, de la Sassuolo, și are în palmares 33 de selecții la echipa națională a Italiei. În actualul sezon, a strâns 14 meciuri în toate competițiile pentru nerazzurri și a reușit două pase decisive. Conform Transfermarkt, mijlocașul este cotat la 28 de milioane de euro.

