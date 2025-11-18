Chivu nu va fi mulțumit! Ce se întâmplă cu starul dorit la Inter de antrenorul român

Chivu nu va fi mulțumit! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu starul dorit la Inter de antrenorul rom&acirc;n Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter se află într-o poziție excelentă înaintea terminării pauzei internaționale.

TAGS:
cristi chivuInterAdemola LookmanTransferGalatasaray
Din articol

Cristi Chivu și-a pus repede amprenta la Inter, iar „nerazzurri” sunt pe primul loc în Serie A și au victorii pe linie în grupa unică din Champions League.

Cu toate acestea, antrenorul român cere întăriri în această iarnă pentru a putea păstra echipa la același nivel până la finalul sezonului.

Jucătorul dorit în vară de Chivu poate pleca la altă formație

Chivu nu a avut parte de o perioadă de transferuri spectaculoasă în vara trecută, iar mai multe voci conturau ideea că îi va fi foarte greu antrenorului român să aibă rezultate după campania salbă de transferuri.

Rezultatele bune au venit și așa, chiar dacă Inter a ratat cel mai important transfer al verii: Ademola Lookman.

Nigerianul este departe de ceea ce reușea în tricoul Atalantei în sezonul trecut, iar în această stagiune are doar o reușită în zece meciuri.

Cu toate acestea, Galatasaray este interesată de serviciile atacantului de 28 de ani pentru un transfer în această iarnă, conform lui Fabrizio Romano.

Rămâne de văzut dacă Inter va mai încerca să îl aducă pe Lookman în următoare perioadă de transferuri.

Ademola Lookman este cotat la 40 de milioane d euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

20 de goluri și șapte pase decisive a avut atacantul nigerian în 40 de meciuri jucate în tricoul Atalantei, în sezonul trecut.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, refuzat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;I-au zis că nu are experiență&rdquo;
Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”
S-a aflat de ce Hakan Calhanoglou a părăsit cantonamentul Turciei! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu starul lui Cristi Chivu
S-a aflat de ce Hakan Calhanoglou a părăsit cantonamentul Turciei! Ce s-a întâmplat cu starul lui Cristi Chivu
Săptăm&acirc;nă &rdquo;de foc&rdquo; pentru Cristi Chivu: &icirc;l așteaptă primul &rdquo;Derby della Madonnina&rdquo; ca antrenor
Săptămână ”de foc” pentru Cristi Chivu: îl așteaptă primul ”Derby della Madonnina” ca antrenor
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia U21 - Spania U21 se vede exclusiv pe VOYO și Pro Arena, de la 19:00. &bdquo;Tricolorii mici&rdquo; &icirc;nfruntă un &bdquo;balaur&rdquo;
România U21 - Spania U21 se vede exclusiv pe VOYO și Pro Arena, de la 19:00. „Tricolorii mici” înfruntă un „balaur”
Sold out la Rom&acirc;nia U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
Sold out la România U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, &icirc;n raport cu tenisul
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, în raport cu tenisul
Trei lucruri de discutat din ultima săptăm&acirc;nă: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Trei lucruri de discutat din ultima săptămână: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: Ar semna imediat!
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: "Ar semna imediat!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit confirmarea oficială!

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!&rdquo;

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”

Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro!

Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

Cristi Chivu, refuzat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;I-au zis că nu are experiență&rdquo;

Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”

Ioan Andone a găsit marele absent al Rom&acirc;niei din meciul cu Bosnia: &rdquo;Ne-a lipsit. Era altceva cu el&rdquo;

Ioan Andone a găsit marele absent al României din meciul cu Bosnia: ”Ne-a lipsit. Era altceva cu el”

Florin Tănase va semna cur&acirc;nd. Unde va juca decarul FCSB?

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?



Recomandarile redactiei
Sold out la Rom&acirc;nia U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
Sold out la România U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
Trei lucruri de discutat din ultima săptăm&acirc;nă: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Trei lucruri de discutat din ultima săptămână: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: Ar semna imediat!
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: "Ar semna imediat!"
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, &icirc;n raport cu tenisul
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, în raport cu tenisul
Decizia anunțată &icirc;n cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - Rom&acirc;nia
Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Vlahovic a fost invitat să plece de la Juventus, după ce torinezii i-au găsit &icirc;nlocuitori
Vlahovic a fost invitat să plece de la Juventus, după ce torinezii i-au găsit înlocuitori
Transferul dorit de Cristi Chivu, blocat de Bayern Munchen! Bavarezii pun banii pe masă
Transferul dorit de Cristi Chivu, blocat de Bayern Munchen! Bavarezii pun banii pe masă
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00

stirileprotv Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00

Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

stirileprotv Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!