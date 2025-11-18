Chivu nu va fi mulțumit! Ce se întâmplă cu starul dorit la Inter de antrenorul român

Cristi Chivu și-a pus repede amprenta la Inter, iar „nerazzurri” sunt pe primul loc în Serie A și au victorii pe linie în grupa unică din Champions League.

Cu toate acestea, antrenorul român cere întăriri în această iarnă pentru a putea păstra echipa la același nivel până la finalul sezonului.

Jucătorul dorit în vară de Chivu poate pleca la altă formație

Chivu nu a avut parte de o perioadă de transferuri spectaculoasă în vara trecută, iar mai multe voci conturau ideea că îi va fi foarte greu antrenorului român să aibă rezultate după campania salbă de transferuri.

Rezultatele bune au venit și așa, chiar dacă Inter a ratat cel mai important transfer al verii: Ademola Lookman.

Nigerianul este departe de ceea ce reușea în tricoul Atalantei în sezonul trecut, iar în această stagiune are doar o reușită în zece meciuri.

