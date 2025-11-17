Mijlocaşul Hakan Calhanoglu nu va face parte din lotul Turciei pentru meciul cu Spania, de marţi, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026, pentru că a revenit în Italia pentru a se alătura formaţiei antrenate de Cristian Chivu, Inter Milano, pentru a pregăti meciul împotriva rivalei AC Milan, cunoscut drept Derby della Madonnina, conform Football Italia.

Cotidianul italian La Gazzetta delloc Sport scrie că mijlocaşul turc are o mică accidentare la mână, dar că aceasta nu reprezintă o cauză importantă de îngrijorare, existând deja discuţii între stafful medical al echipei italiene şi cel al naţionalei Turciei.

Motivul pentru care Hakan Calhanoglou a părăsit cantonamentul Turciei

Potrivit unui articol publicat luni de cotidianul italian, situaţia este ”sub control”, iar Calhanoglu nu este sub semnul incertitudinii pentru meciul de duminică împotriva echipei AC Milan, de pe San Siro.

Antrenorul român Cristian Chivu şi Inter Milano revin la treabă, marţi, la baza de la Appiano Gentile, iar mijlocaşul turc este aşteptat să se numere printre jucătorii care vor face pregătirea pentru meciul cu AC Milan.

Absenţa sa din lotul naţionalei Turciei nu este, de asemenea, o mare problemă, ţinând cont de faptul că naţionala Turciei are locul secund asigurat în grupa preliminară pentru turneul final al Cupei Mondiale, fiind calificată în play-off.

Similar cazului naţionalei Italiei înaintea meciului cu Norvegia, încă există şanse matematice ca Turcia să depăşească Spania în clasamentului grupei şi să treacă pe prima poziţie, dar pentru acest lucru trebuie ca naţionala turcă să învingă Spania cu un scor improbabil, având în vedere diferenţa de golaveraj dintre cele două.



Agerpres.

