În ultima sa ofertă, Inter Milano a oferit 45 de milioane de euro pentru a-l atrage pe internaţionalul nigerian (29 de selecţii, 8 goluri), cu care ajunsese la un acord la începutul perioadei de transferuri din vară. Însă, oferta a fost respinsă de cei de la Atalanta.



Veste proastă pentru Chivu: transferul lui Lookman a picat



Potrivit presei italiene, Lookman a revenit marţi la centrul de antrenament al clubului din Bergamo pentru a se întâlni cu conducătorii săi, după „două săptămâni de tăcere nejustificată şi absenţă inexplicabilă”.



Aflat sub contract cu Atalanta pentru încă două sezoane, jucătorul african al anului 2024 riscă o serie de sancţiuni, printre care o „amendă” şi o „deducere din salariu”.



Fostul jucător de la Everton şi Leicester a lipsit de la reluarea antrenamentelor la începutul lunii august. De asemenea, el s-a plâns pe X de „luni de promisiuni încălcate şi tratament nedrept”, deplângând respingerea unei oferte de transfer pe care a considerat-o conformă cu aşteptările conducerii, scrie News.ro.



Preşedintele Atalantei, Luca Percassi, a negat că a vrut să-şi blocheze jucătorul şi a explicat că a ajuns la „un acord [cu el] care stipula că va fi vândut în 2025 unui club european important, dar nu în Italia”.



Lookman este de aşteptat să se întoarcă la antrenamentul individual înainte de a se alătura potenţial echipei Bergamo, care şi-a pierdut anterior al doilea atacant vedetă, Mateo Retegui, transferat la Al-Qadsiah din Arabia Saudită.

