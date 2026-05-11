LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00, Metaloglobus și FC Hermannstadt se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 8 din play-out-ul Superligii.

Este un meci în care echipa sibiană, antrenată de Dorinel Munteanu, are o singură variantă pentru evitarea retrogradării directe: victoria!

21 martie 2026, Metaloglobus - Petrolul 1-0: a fost singura victorie reușită de bucureșteni în precedentele 18 meciuri jucate în SuperLigă, în rest au patru remize și 13 partide pierdute.

Sibienii au câștigat trei dintre cele 19 deplasări din ediția în curs, iar de alte șase ori au terminat la egalitate.

Sunt echipele cu cele mai puține meciuri fără gol încasat, Metaloglobus - 3, FC Hermannstadt - 5.

12 dintre cele 38 de goluri marcate de FC Hermannstadt au fost reușite cu capul, ele fiind înscrise de 11 jucători diferiți.

Sunt formațiile cu cele mai multe driblinguri reușite în primele șapte etape din play-out, FC Hermannstadt - 56, Metaloglobus - 53.

Doar două meciuri directe, ambele încheiate la egalitate

În cazul în care va fi utilizat, Tiberiu Căpușă va bifa meciul cu numărul 200 în principala competiție internă.

36 de jucători au rulat bucureștenii pe durata campionatului, dintre care 19 au debutat pe prima scenă. De partea cealaltă, ardelenii s-au bazat pe 34 de fotbaliști.

Cele două s-au mai întâlnit în SuperLigă doar în sezonul regulat 2025-2026, când au remizat de fiecare dată, 2-2 la Sibiu și 1-1 la Clinceni. Info: LPF

Clasamentul din play-out