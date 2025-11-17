În vară, după un parcurs impresionant ca antrenor la Parma, a preluat banca celor de la Inter Milano, echipa la care a scris istorie ca jucător și alături de care a câștigat trofeul UEFA Champions League în 2010.



Chivu a profitat de plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită și a fost ales ca antrenor la Inter. Momentan, românul nu dezamăgște. A ajuns pe primul loc în Serie A, iar jocul echipei sale îi încântă pe fanii ”nerazzurri”.



Doar că parcursul său putea fi cu totul și cu totul altul. Chivu putea ajunge în Superliga României, dar a fost refuzat pe motiv că ”nu are experiență”, spune Cristi Bobar, președintele de la divizionara secundă CSM Reșița.



Cel mai probabil, acest lucru s-a întâmplat după ce Chivu și-a încheiat capitolu ca antrenor la echipele de juniori ale lui Inter Milano. Între timp, a venit propunerea de la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare în sezonul precedent.



„Ca antrenor, pe toți ne uimește, deși are o personalitate puternică, am înțeles că i s-au propus și echipe din Liga 1 și i-au zis că nu are experiență, că nu are aia, și atunci s-a ridicat de la masă și a plecat am înțeles, foarte sigur...



Și din discuțiile cu patronii, așa am înțeles. S-a ridicat de la masă: ”Bine, dom'le, nu am experiență, nu sunteți obligați să jucați cu mine!”. Plus... răbdarea lui de a o lua de la juniori, de la Primavera. Mi se pare incredibil să ai atâta răbdare! Și îmi povestea că acolo era exact ca în programul antrenorilor de la juniori, nu că era el Cristi Chivu și că... exact așa! Chit cât avea oferte din, eu știu, țările arabe, oricând putea să prindă o ofertă de milioane, el a avut răbdarea asta să o ia de la zero”, a spus Bobar, potrivit iamsport.ro.



Demetrio Albertini le vede favorite la câștigarea Serie A pe Inter și AC Milan



Înaintea Derby della Madonnina, Demetrio Albertini a vorbit despre înfruntarea dintre AC Milan și Inter și nu are o favorită certă pentru acest duel de gală din Serie A.



„Nu există un singur favorit în derby: este un meci care sfidează toate predicțiile și are o atracție unică.”, a pus Demetrio Albertini despre derby-ul Inter - AC Milan, conform TMW.com.



Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

