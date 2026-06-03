Chivu își pierde un star de la Inter! Real Madrid a activat clauza de reziliere

Chivu își pierde un star de la Inter! Real Madrid a activat clauza de reziliere Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, va fi nevoit să se despartă de unul dintre cei mai importanți jucători în această vară.

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Real Madrid a activat clauza de reziliere a lui Denzel Dumfries (30 de ani). Fundașul dreapta va semna în aceste zile cu formația spaniolă, iar Inter Milano va încasa 20 de milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Denzel Dumfries, cumpărat de Real Madrid de la Inter Milano

De asemenea, Dumfries a ajuns și el la un acord cu Real Madrid, iar olandezul ar urma să lupte pentru titularizare cu Trent Alexander-Arnold. Căpitanul Dani Carvajal, care evoluează și el pe postul de fundaș dreapta, părăsește echipa în această vară.

Este a doua mutare rezolvată de Real Madrid în ultimele ore. Fundașul central Ibrahima Konate (27 de ani), liber de contract după plecarea de la Liverpool, va semna și el cu formația blanco.

Atât Denzel Dumfries, cât și Ibrahima Konate sunt așteptați să lucreze la Real Madrid cu Jose Mourinho. Toate cele trei mutări ar urma să fie oficializate în următoarele zile, după alegerile programate duminică în urma cărora Florentino Perez speră să câștige un nou mandat de președinte.

Dumfries pleacă de la Inter după 5 sezoane

Denzel Dumfries juca din 2021 la Inter, după ce a fost cumpărat de la PSV cu aproximativ 14 milioane de euro. A strâns în total 207 meciuri, a marcat 27 de goluri și a cucerit 8 trofee: două titluri, trei Cupe ale Italiei și trei Supercupe.

În mandatul lui Cristi Chivu, Dumfries a lipsit o bună perioadă din cauza unei accidentări la gleznă. Olandezul a strâns 28 de meciuri și a marcat 5 goluri.

  • Cristi chivu dumfries
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