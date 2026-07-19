OFICIAL Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027! Numerele de pe tricouri, de la 1 la 99

Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027! Numerele de pe tricouri, de la 1 la 99 Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” debutează astăzi în noua ediție din Superligă, în deplasare cu Petrolul Ploiești.

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DinamoNuno CamposDevis EpassyAlexandru PopGodwin Udosen
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Echipa antrenată de Nuno Campos debutează astăzi în ediția 2026-2027 din Superligă, cu Petrolul Ploiești în deplasare, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Până atunci, Dinamo a postat pe rețelele de socializare ”numerele cu care jucătorii noștri vor juca în acest sezon”:

Două rezilieri și două împrumuturi la echipa ”câinilor”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat ce se va întâmpla în această vară cu patru dintre jucătorii ”câinilor”, scrie Radio Dinamo 1948.

Vor merge sub formă de împrumut Peter Believe la CS Dinamo și Cristian Licsandru la Concordia Chiajna, în timp ce Adrian Caragea și Răzvan Pașcalău își vor rezilia contractele:

”La momentul ăsta, pentru Peter Believe există o solicitare și o cerere importantă din partea CS Dinamo pentru a evolua acolo. Cred că vom agrea acea variantă, va trebui să ne înțelegem cu ei. 

Cristi Licsandru pleacă la Concordia Chiajna, împrumut pentru un an.

Cu Pașcalău vom rezilia de comun acord, el își va găsi traseul profesional în altă parte. Vom rezilia amiabil și cu Adrian Caragea.

Ei nu s-au ratat, Doamne ferește! Nu au reprezentat soluții viabile în contextul în care au venit. Nu știm cine a fost responsabil pentru asta, dacă a fost clubul sau jucătorul, dar, în acel moment, fiecare trebuie să-și găsească varianta cea mai bună pentru a continua”, a explicat Andrei Nicolescu la Totul pentru Dinamo.

În schimb, surpriza pregătirii de vară, polivalentul nigerian Godwin Udosen, va continua în lotul lui Nuno Campos.

Iar ieri, Dinamo a anunțat transferul fundașului dreapta spaniol Darío Benavides (23 de ani), de la prim-divizionara belgiană La Louvière. 

Fotbalistul iberic are meciuri inclusiv la Sevilla, pentru care a debutat în La Liga.

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