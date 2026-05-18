Adios! Pleacă de la Real Madrid după 13 ani

Va fi ultimul joc și pentru Dani Carvajal , fundașul lateral cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate care este legitimat la gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” din vara lui 2013.

Real Madrid mai are un singur meci de disputat din actuala stagiune, cel cu Athletic Bilbao din ultima etapă a primului eșalon al Spaniei, care va avea loc sâmbătă, 23 mai, de la ora 22:00.

În acest sezon, internaționalul spaniol cu 52 de selecții la prima reprezentativă a bifat 16 apariții în La Liga, cinci în UEFA Champions League și una în Copa del Rey.

Din 2013 și până acum, Carvajal a jucat în 450 de meciuri la Real Madrid, și-a trecut în cont 14 reușite și, pe deasupra, a oferit și 65 de pase decisive, în peste 35.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

El a fost crescut de Real Madrid și vândut în 2013 la Bayer Leverkusen. Într-un singur an însă, galacticii l-au adus înapoi pentru 6,5 milioane de euro, iar de atunci și-a câștigat locul și chiar banderola de căpitan în ultimul an.

Spaniolii au anunțat când va fi Jose Mourinho prezentat oficial la Real Madrid

„The Special One” a ajuns la un acord verbal cu gruparea de pe Santiago Bernabeu și urmează să semneze un contract valabil pe doi ani, după finalul actualei stagiuni din La Liga.

Potrivit Cadena SER, oficializarea revenirii lui Mourinho nu va avea loc înainte de ultima etapă din La Liga, programată pe 23 mai, din cauza proceselor interne și a calendarului instituțional al clubului madrilen.

Jurnalistul Fabrizio Romano a confirmat că toate condițiile contractuale au fost agreate verbal între părți, urmând ca doar semnarea documentelor să mai întârzie anunțul oficial.