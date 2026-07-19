Josh Kerr a doborât recordul mondial! Ce timp a reușit sportivul britanic

Atletul britanic Josh Kerr a doborât recordul mondial în proba de o milă (aproximativ 1.609 m), sâmbătă, în cadrul reuniunii atletice de la Londra, contând pentru circuitul Ligii de Diamant, fiind cronometrat cu timpul de 3 min. 42 sec. 66/100, detronându-l din palmaresul acestei probe pe legendarul atlet marocan de semifond Hicham El Guerrouj, informează AFP.

Scoţianul, în vârstă de 28 de ani, campion mondial în 2023 în proba de 1.500 m şi medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 2024, anunţase cu câteva luni în urmă că îşi propune să doboare recordul mondial al acestei probe la Londra. Deşi nu este o disciplină olimpică, cursa de o milă este o probă legendară de semifond, iar Kerr a dorit să o aducă 'în era modernă".

Kerr a depăşit recordul deţinut de Hicham El Guerrouj, cvadruplu campion mondial şi deţinător al recordului mondial în proba de 1.500 m, care parcursese o milă în 3 min. 43 sec. 13/100 la Roma, în 1999.

De asemenea, el a permis Marii Britanii să recupereze recordul mondial în această probă prin excelenţă britanică, singura cursă măsurată în unităţi imperiale care este încă recunoscută oficial drept record mondial de către federaţia internaţională de atletism.

Restul competiţiei a fost marcat de retragerea deţinătorului recordului mondial, Armand Duplantis, din proba de săritură cu prăjina, vizibil afectat de o accidentare la coapsa stângă după ce a trecut peste ştacheta situată la 5,95 m, din prima încercare. Proba a fost câştigată de americanul Sam Kendricks (5,95 m).

La aruncarea discului, americanca în vârstă de 23 de ani Cierra Jackson a produs o surpriză de proporţii, doborând recordul Ligii de Diamant cu o aruncare finală de 71,72 m, o distanţă cu aproape patru metri mai mare decât precedentul său record personal (67,82 m).

În proba de 110 m garduri, deţinătorul recordului mondial, Ja'Kobe Tharp, s-a impus fără probleme cu timpul de 12 sec. 89/100. Julien Alfred a câştigat proba de 200 m în 21 sec. 66/100, în timp ce Keely Hodgkinson s-a impus la 800 m cu timpul de 1 min. 56 sec. 21/100, scrie Agerpres.