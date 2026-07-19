Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îi vor avea invitați pe Andreea Hanca, soția fotbalistului Sergiu Hanca, și pe actorul Lucian Viziru.
LIVE VIDEO Fața la Joc, LIVE la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Andreea Hanca și Lucian Viziru sunt invitații lui Costin Ștucan
O nouă ediție a emisiunii Fața la Joc va fi difuzată duminică, de la ora 13:00, în direct la PRO TV și pe VOYO.
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și VOYO, de la 13:00
Cei doi vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sport, dar și despre experiențele trăite de-a lungul carierei.
În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc, Florin Gardoș și Virgil Stănescu au fost invitații lui Costin Ștucan.
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