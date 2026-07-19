Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îi vor avea invitați pe Andreea Hanca, soția fotbalistului Sergiu Hanca, și pe actorul Lucian Viziru.

Fața la Joc, LIVE la PRO TV și VOYO, de la 13:00

Cei doi vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sport, dar și despre experiențele trăite de-a lungul carierei.

Fața la Joc poate fi urmărită în direct la PRO TV, pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc, Florin Gardoș și Virgil Stănescu au fost invitații lui Costin Ștucan.