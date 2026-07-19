LIVE VIDEO Fața la Joc, LIVE la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Andreea Hanca și Lucian Viziru sunt invitații lui Costin Ștucan

Fața la Joc, LIVE la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Andreea Hanca și Lucian Viziru sunt invitații lui Costin Ștucan Fotbal intern
SPORT.RO
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O nouă ediție a emisiunii Fața la Joc va fi difuzată duminică, de la ora 13:00, în direct la PRO TV și pe VOYO.  

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Din articol

Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îi vor avea invitați pe Andreea Hanca, soția fotbalistului Sergiu Hanca, și pe actorul Lucian Viziru.

Fața la Joc, LIVE la PRO TV și VOYO, de la 13:00

Cei doi vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sport, dar și despre experiențele trăite de-a lungul carierei.

  • Fața la Joc poate fi urmărită în direct la PRO TV, pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc, Florin Gardoș și Virgil Stănescu au fost invitații lui Costin Ștucan.

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