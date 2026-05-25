Antrenorul român a câștigat în primul an la Inter titlul și Coppa Italia. ”Nerazzurrii” au încheiat pe primul loc stagiunea în Serie A cu 87 de puncte, fiind clasați la 11 lungimi în fața lui Napoli.

Iar cupa Cristi Chivu a câștigat-o după ce echipa pe care o pregătește s-a impus cu 2-0 împotriva lui Lazio în finala competiției. Coppa Italia a fost transmisă în direct pe VOYO.

E gata! Italienii au făcut anunțul: Cristi Chivu semnează!

Corriere dello Sport a scris luni că Inter și Chivu au programată o întâlnire în această săptămână ca să finalizeze toate detaliile în ce privește extinderea înțelegerii contractuale.

”Mai întâi reînnoirea, apoi vacanța. Chivu are deja o întâlnire programată săptămâna aceasta pentru a finaliza prelungirea contractului. În plus, ar trebui să rămână activ până în prima săptămână a lunii iunie, pentru că trebuie să finalizeze și detaliile finale ale programului de vară.

Apoi, în sfârșit, va veni timpul să se deconecteze, să se odihnească și să dedice timp familiei sale. Totul depinde, însă, de faptul dacă va putea într-adevăr să nu rămână în permanență în contact cu conducerea”, a scris corrieredellosport.it.

Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!”

Presa din ”Cizmă” a dezvăluit că Interul lui Chivu a activat clauza de răscumpărare din contractul lui Aleksandar Stankovic la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro.

Sârbul, născut la Milano, a fost vândut în urmă cu un an la clubul belgian pentru 9,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 11 milioane.

Acum, mijlocașul defensiv este cotat de Transfermarkt la 25 de milioane de euro

”Certitudine: Inter, așa cum s-a reiterat în ședința de marți dintre conducerea 'nerazzurrilor' și Chivu, îl va readuce cu siguranță acasă pe Aleksandar Stankovic, activând clauza de răscumpărare de 23 de milioane de euro”, a scris TuttoSport, citat de fcinter1908.it.

Stankovic nu a jucat niciun meci pentru prima echipă a lui Inter, dar a bifat evoluții solide pentru echipele de juniori, U20, U17 și 18. La Brugge, sârbul a consemnat 54 de meciuri, nouă goluri și cinci assist-uri.