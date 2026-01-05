Joao Cancelo (31 de ani) și-a dat acordul pentru a semna cu Barcelona. Fundașul lateral a ieșit din planurile lui Simone Inzaghi la Al Hilal și a fost dorit insistent de Cristi Chivu, însă prioritatea jucătorului a contat decisiv în alegerea finală.



Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, Barcelona și Al Hilal sunt aproape de finalizarea tranzacției, iar dorința portughezului de a reveni în Spania a făcut diferența.



Inter ajunsese la un acord verbal cu saudiții pentru un împrumut pe șase luni, care ar fi inclus un schimb cu unul dintre fundașii centrali Acerbi sau De Vrij, dar lipsa consimțământului lui Cancelo a blocat mutarea.



Joao Cancelo a ales Barcelona



Portughezul a crescut la Benfica și a mai evoluat pentru Valencia, Juventus și Manchester City, cu împrumuturi la Bayern Munchen și Barcelona. În sezonul 2017-2018, a jucat sub formă de împrumut la Inter.



În 2024, Cancelo a fost transferat de Al Hilal pentru 25 de milioane de euro, dar acum își va relua cariera în La Liga, unde speră să joace constant și să revină în echipa națională a Portugaliei pentru Campionatul Mondial.



Cota de piață a lui Cancelo este 10 milioane de euro, potrivit portalului de specialitate Transfermarkt.

