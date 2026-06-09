E gata să plece de la Inter! Echipe din Italia și arabii se bat pentru semnătura veteranului

Francesco Acerbi , care va împlini 38 de ani în luna februarie a anului viitor, ajunge în această lună la finalul contractului cu Inter Milano , iar acest lucru a stârnit interesul mai multor echipe din peninsulă și din zona Golfului.

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Opțiuni din Serie A și tentația Orientului

Potrivit TMW, Genoa este una dintre echipele cele mai insistente. Conducerea clubului rossoblu a inițiat deja primele contacte cu agentul fotbalistului, Federico Pastorello. Antrenorul Daniele De Rossi își dorește să consolideze compartimentul defensiv, planul său fiind să-l alăture pe Acerbi unor jucători precum Ostigard și căpitanul Vasquez.

O altă echipă care a făcut mutări concrete este Monza. Nou-promovata vede în fostul fundaș de la Lazio un lider capabil să coordoneze vestiarul datorită carismei și experienței sale la cel mai înalt nivel. Pe lista posibilităților se află și o întoarcere la Sassuolo, club pentru care apărătorul a jucat între anii 2013 și 2018.

Pe lângă variantele interne, fotbalistul are pe masă oferte extrem de atractive din punct de vedere financiar venite din Arabia Saudită. Decizia finală se află în mâinile apărătorului, care urmează să hotărască în perioada următoare dacă își continuă parcursul în fotbalul italian sau alege o experiență inedită departe de Europa, potrivit italienilor.