Intervenția lui Cristi Chivu a salvat un transfer important la Inter: „Era să pice totul”

Intervenția lui Cristi Chivu a salvat un transfer important la Inter: „Era să pice totul” Fotbal extern
SPORT.RO
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Extrema israeliană Anan Khalaili va juca la Inter Milano, după o perioadă de negocieri intense în care Cristi Chivu a avut un rol crucial.

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Mutarea internaționalului israelian de la Royale Union Saint-Gilloise la gruparea milaneză a fost presărată cu numeroase obstacole. Majdi Khalaili, tatăl jucătorului, a relatat culisele acestor mutări, dezvăluind interesul masiv din partea altor cluburi importante din Europa și momentele de tensiune maximă.

În ciuda ofertelor din Premier League și Serie A, transferul la echipa italiană a fost cel care s-a materializat, însă nu fără emoții: „Săptămâna trecută a fost un coșmar. Anan a riscat chiar să rateze câteva antrenamente, iar negocierile au fost cu adevărat aproape de eșec. În acel moment, Cristian Chivu l-a sunat personal pe Anan din Miami și i-a transmis că el este prima sa opțiune”, a spus tatăl fotbalistului. Datele statistice, evoluțiile din Champions League și constanța din campionatul belgian au convins-o pe Inter să insiste pentru această mutare.

Tatăl jucătorului a detaliat și modul aparte în care fiul său a primit vestea finalizării actelor: „Nu știu din ce este făcut acest băiat, nu am văzut niciodată pe cineva atât de impasibil. L-am sunat după încheierea negocierilor și dormea. I-am spus că s-a rezolvat și mi-a răspuns: «Uau, pe bune?»”, a zis Majdi Khalaili.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Ofertă de 30 de milioane refuzată

Clubul belgian Saint-Gilloise înregistrează un profit uriaș. Achiziționat inițial pentru 7,5 milioane de euro, Khalaili este acum vândut pentru cea mai mare sumă încasată vreodată de gruparea din Bruxelles. Tatăl extremei a explicat că pe adresa belgienilor au sosit oferte superioare din punct de vedere financiar, dar care nu s-au concretizat.

„Au existat multe cereri de la diverse cluburi: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich – care era dispusă să ofere 30 de milioane de euro – Cagliari, Atalanta și Napoli. Prima ofertă oficială a venit tocmai de la Napoli, dar era departe de suma cerută de clubul belgian”, a transmis acesta.

Implicarea emoțională a fost una puternică pentru familia fotbalistului, care va călători la Milano cu un zbor privat pentru a semna contractul oficial.

„Lucrez în acest mediu și de obicei nu mă las implicat ușor, tind să păstrez o anumită distanță. Dar când mi-au spus că s-a ajuns la un acord, aveam lacrimi în ochi. A fost pentru prima dată în viața mea când am plâns”, a completat tatăl jucătorului, subliniind că forța fizică și agresivitatea l-au ajutat pe Anan să ajungă la acest nivel.

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