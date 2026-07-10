Intervenția lui Cristi Chivu a salvat un transfer important la Inter: „Era să pice totul”

Mutarea internaționalului israelian de la Royale Union Saint-Gilloise la gruparea milaneză a fost presărată cu numeroase obstacole. Majdi Khalaili, tatăl jucătorului, a relatat culisele acestor mutări, dezvăluind interesul masiv din partea altor cluburi importante din Europa și momentele de tensiune maximă.

În ciuda ofertelor din Premier League și Serie A, transferul la echipa italiană a fost cel care s-a materializat, însă nu fără emoții: „Săptămâna trecută a fost un coșmar. Anan a riscat chiar să rateze câteva antrenamente, iar negocierile au fost cu adevărat aproape de eșec. În acel moment, Cristian Chivu l-a sunat personal pe Anan din Miami și i-a transmis că el este prima sa opțiune”, a spus tatăl fotbalistului. Datele statistice, evoluțiile din Champions League și constanța din campionatul belgian au convins-o pe Inter să insiste pentru această mutare.

Tatăl jucătorului a detaliat și modul aparte în care fiul său a primit vestea finalizării actelor: „Nu știu din ce este făcut acest băiat, nu am văzut niciodată pe cineva atât de impasibil. L-am sunat după încheierea negocierilor și dormea. I-am spus că s-a rezolvat și mi-a răspuns: «Uau, pe bune?»”, a zis Majdi Khalaili.