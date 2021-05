BREAKING NEWS | Buffon a anuntat ca va pleca de la Juventus! Ce va face goalkepper-ul legendar la finalul sezonului 

Gianluigi Buffon a avut performante uriase pentru clubul la care a evoluat 683 de partide in toate competitiile de-a lungul anilor. Are zece titluri de campion al Italiei si a mai adunat inca 21 de trofee cu Juventus.

"Viitorul meu este clar si conturat. Anul acesta, aceasta experienta frumoasa si foarte lunga cu Juve se va incheia definitiv", a declarat portarul lui Juventus pentru beINSport.

Portarul italian a fost adus prima oara la Juventus in 2001 pentru fabuloasa suma de 53 de milioane de euro, de atunci Buffon a evoluat pana in 2018 pentru "Batrana Doamna".

La finalul sezonului 2017-18, goalkepper-ul a ales sa plece la PSG pentru castiga trofeul Champions League, unul dintre singurele trofee care lipsesc din vitrina veteranului portar. Nu a durat mult aventura din Franta si dupa doar un an, Buffon a revenit la echipa care l-a consacrat.

Portarul in varsta de 43 de ani nu a anuntat daca se va retrage din fotbal sau va semna cu o alta echipa la finalul sezonului actual.

"Fie ma opresc din joc, fie daca gasesc o situatie care imi ofera motivatie pentru a juca sau o noua experienta de viata diferita, o sa o iau in considerare. Cred ca am dat totul pentru Juve. Am primit totul si mai mult decat atat nu se poate face. Am ajuns la sfarsitul unui ciclu si ar fi corect ca unul dintre noi sa renunte", a mai adaugat Gigi Buffon.

