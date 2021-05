Pirlo, out de la Juventus?! Antrenorul a facut anuntul dupa infrangerea zdrobitoare cu AC Milan

Andrea Pirlo a vorbit dupa infrangerea umilitoare cu scorul de 0-3 impotriva lui AC Milan.

Juventus nu a reusit sa ii puna probleme lui AC Milan, in meciul din etapa 35, si este foarte aproape de a rata calificarea in Champions League.

Andrea Pirlo a declarat ca isi asuma responsabilitatea si nu intentioneaza sa demisioneze, desi este extrem de dezamagit de forma slaba prin care Juventus trece.

"Nu voi face un pas in spate. Mi-am asumat acest rol cu mare entuziasm. Momentul este dificil, dar trebuie sa privim inainte. In timpul saptamanii am vazut bine echipa, ne-am antrenat cu concentrare si mentalitate, am vazut o echipa plina de viata, hotarata sa faca un meci grozav.

Din pacate, acest lucru nu s-a intamplat si este dificil de explicat acum, sunt multe lucruri pe care nu le faci bine daca pierzi un meci atat de important cu 3-0. Inseamna ca multe lucruri nu au functionat.

Sa demisionez? Nu, nu voi face un pas in spate. Mi-am asumat acest rol cu mare entuziasm. Eu sunt la dispozitia clubului, mai sunt trei meciuri de jucat, asa ca imi voi duce munca la bun sfarsit atat timp cat imi este permis", a declarat Andrea Pirlo la finalul meciului.

De asemenea, Cristiano Ronaldo a avut o prestatie extrem de slaba in meciul cu Milan, desi ar fi avut sansa sa inscrie golul cu numarul 100 pentru Juventus.

Juventus are doar 69 de puncte acumulate si se afla pe pozitia a cincea in Serie A, loc care duce in Europa League.

Tweet juventus pirlo Citeste si: