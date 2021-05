"Juventus trebuie sa se pregateasca de asta!" Zambrotta a vorbit despre Radu Dragusin intr-un interviu acordat presei italiene

Gianluca Zambrotta l-a laudat pe fundasul roman, Radu Dragusin.

Fostul fundas al Barcelonei si al Milanului, Gianluca Zambrotta a vorbit intr-un interviu acordat pentru publicatia italiana Gazzetta dello Sport.

Campionul mondial din 2006 sustine ca Radu Dragusin ar trebui sa fie urmasul lui Leonardo Bonucci si Giorgio Chiellini, ambii ajunsi deja aproape de retragere.

"Sper ca Giorgio Chiellini sa mai joace inca un an la Juve si sa ajute echipa. Cu toate acestea, clubul trebuie sa inceapa sa caute variante si sa gaseasca jucatori tineri pe care sa se bazeze.

Cam asa s-a intamplat cu De Ligt, Demiral si Dragusin - clubul se pregateste deja, iar Juve e unul dintre cele mai bune cluburi din lume in ceea ce priveste gasirea jucatorilor tineri de valoare", a spus Zambrotta, pentru Gazetta dello Sport.

Radu Dragusin a fost promovat in echipa mare a lui Juventus, insa evolueaza in continuare la echipa U23, care se lupta pentru promovarea in liga secunda a Italiei.

Zambrotta a fost unul dintre cei mai buni fundasi laterali ai Italiei, de-a lungul carierei acesta a reusit sa castige doua titluri cu Juventus si a mai jucat la echipa ca Barcelona sau AC Milan.

