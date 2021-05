"Juventus va fi exclusa din campionat!" Anunt cutremur facut de presedintele Federatiei din Italia! Amenintari pentru echipa lui Pirlo

Desi Super Liga a durat doar 48 de ore, cluburile fondatoare pot avea mari probleme din sezonul urmator.

Dupa ce UEFA a venit cu amenintari serioase pentru cluburile care inca fac parte din Super Liga, Real Madrid, Barcelona si Juventus, clubul italian ar putea avea probleme si in campionat.

Presedintele Federatiei italiene de fotbal a avut un mesaj clar pentru Juventus. Gabriele Garvina le-a transmis conducatorilor 'Batranei Doamne' ce se va intampla cu echipa in cazul in care nu se retrage oficial din Super Liga Europeana.

"Daca in momentul in care se inscrie in noul sezon din Serie A nu este retrasa din Super Liga, Juventus va fi exclusa. Exista o norma clara si precisa, se gaseste in regulamentele Comitetului Olimpic si ale Federatiilor. Daca Juventus nu accepta acest principiu, imi pare rau, dar va fi descalificata", a spus Garvina conform Marca.

Norma la care face referire presedintele Federatiei a fost aprobata recent si este formulata in felul urmator: "orice club italian trebuie sa accepte o cerere clara pentru a se putea inscrie in Serie A: sa nu se inscrie in competitii organizate de asociatii private, care nu se bazeaza pe sprijinul si nu sunt recunoscute de FIFA si UEFA, precum federatia italiana. Un exemplu clar ar fi Super Liga".