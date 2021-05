Juventus i-a decis viitorul lui Pirlo! Ce se intampla cu antrenorul care e considerat de fani ca fiind cel mai slab din istoria echipei

Pirlo a fost adus la echipa in startul sezonului, insa rezultatele au fost dezastruoase.

Din pacate pentru fanii formatiei, incercarea numita "Andrea Pirlo" nu a fost una de bun augur, iar Juventus a pierdut primul titlu din ultimii 10 ani. Nici in Champions League lucrurile nu au stat mai bine, iar italienii au parasit competitia inca din optimi, fiind eliminati de FC Porto, in ciuda faptului ca erau mari favoriti pentru a accede in sferturile competitiei.

Conform jurnalistului Gianluca Di Marzio, Pirlo nu va fi dat afara si va ramane in functie pana la finalul sezonului, indiferent de rezultatele din urmatoarele 3 etape. Totusi, soarta fostului mijlocas dupa sezon nu a fost inca decisa, lupta pentru primele 4 pozitii fiind cruciala, insa chiar si asa, postul lui Pirlo este amenintat serios iar fanii formatiei il vor plecat cat mai curand, catalogandu-l ca "cel mai slab antrenor din istoria lui Juventus".



Cu doar 3 meciuri ramase de jucat, Juventus este pe locul 5, la un punct in spatele ocupantei locului 4, Napoli, avand de jucat si finala Cupei Italiei, cu Atalanta, fiind ultima sansa pentru acestia de a castiga un trofeu in actualul sezon.