Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"

Inter a câștigat matematic titlul în Serie A, cu trei runde înainte de final. Cristi Chivu poate realiza eventul în care va învinge Lazio, în finala Coppa Italia, miercuri, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Christian Vieri: "Cristi Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe"

Cu puțin timp înaintea finalei de pe Stadio Olimpico, Christian Vieri a vorbit pe larg despre Inter și, în special, despre impactul lui Cristi Chivu pe banca tehnică, la primul său sezon complet în Serie A.

"Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe, chiar că a fost vorba de Calhanoglu, care e unul dintre cei mai buni din lume pe poziția lui. Un lucru mă impresionează: când cineva lipsește, pare că e o tragedie pentru celelalte echipe, dar dacă se întâmplă la Inter, e perfect normal", spune Vieri, în interviul pentru Gazzetta dello Sport, referindu-se la absențele lui Calhanoglu și Thuram pentru finala Cupei Italiei.

Vieri, care a marcat 142 de goluri în Serie A, și-a continuat apoi discursul despre Chivu: "El nu gândește precum o fac mulți din Italia. Nu vede totul ca pe o dramă. Nici sfârșitul sezonului trecut nu a fost o dramă, chiar dacă în finala Champions League s-a întâmplat ce s-a întâmplat (n.r - 0-5 contra lui PSG). PSG e o echipă foarte puternică, iată că acum e din nou în finală și a eliminat o echipă senzațională precum Bayern. În fotbal, adversarul contează, mai ales dacă poate cheltui sute de milioane. Nu a fost o dramă la Inter nici punctele pierdute în startul sezonului. Din contră, era necesar să se întâmple asta pentru ca echipa să revină pe drumul cel bun".