Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: "Atenție, ăsta e doar începutul!"

Marele Bobo Vieri anunță ce se va întâmpla cu Cristi Chivu: &quot;Atenție, ăsta e doar începutul!&quot; Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Christian "Bobo" Vieri (52 de ani), fostul mare atacant al lui Inter Milano și al naționalei Italiei, a analizat parcursul din acest sezon al echipei conduse de Cristi Chivu.

TAGS:
Inter MilanoChristian Viericristi chivubobo vieri
Din articol

Inter a câștigat matematic titlul în Serie A, cu trei runde înainte de final. Cristi Chivu poate realiza eventul în care va învinge Lazio, în finala Coppa Italia, miercuri, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Christian Vieri: "Cristi Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe"

Cu puțin timp înaintea finalei de pe Stadio Olimpico, Christian Vieri a vorbit pe larg despre Inter și, în special, despre impactul lui Cristi Chivu pe banca tehnică, la primul său sezon complet în Serie A.

"Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe, chiar că a fost vorba de Calhanoglu, care e unul dintre cei mai buni din lume pe poziția lui. Un lucru mă impresionează: când cineva lipsește, pare că e o tragedie pentru celelalte echipe, dar dacă se întâmplă la Inter, e perfect normal", spune Vieri, în interviul pentru Gazzetta dello Sport, referindu-se la absențele lui Calhanoglu și Thuram pentru finala Cupei Italiei.

Vieri, care a marcat 142 de goluri în Serie A, și-a continuat apoi discursul despre Chivu: "El nu gândește precum o fac mulți din Italia. Nu vede totul ca pe o dramă. Nici sfârșitul sezonului trecut nu a fost o dramă, chiar dacă în finala Champions League s-a întâmplat ce s-a întâmplat (n.r - 0-5 contra lui PSG). PSG e o echipă foarte puternică, iată că acum e din nou în finală și a eliminat o echipă senzațională precum Bayern. În fotbal, adversarul contează, mai ales dacă poate cheltui sute de milioane. Nu a fost o dramă la Inter nici punctele pierdute în startul sezonului. Din contră, era necesar să se întâmple asta pentru ca echipa să revină pe drumul cel bun".

Christian Vieri: "Toată lumea îl evidențiază pe Chivu acum, dar ăsta e doar începutul"

Întrebat dacă este surprins de performanța lui Cristi Chivu, care anterior avea doar 13 meciuri ca antrenor la seniori, toate pe banca Parmei, Vieri a explicat de ce se așteaptă ca românul să domine fotbalul din Italia alături de Inter în perioada următoare.

"Chivu s-a dovedit a fi o alegere excelentă. În calitate de fost fotbalist, știa foarte bine tensiunile din echipă existente la Mondialul Cluburilor și știa că ele sunt normale. Erau doar niște toxine care trebuiau eliminate. Nu m-am îndoit niciodată de antrenor, chiar dacă nu era foarte experimentat. 

De fapt, eu chiar mă așteptam ca așa să fie. Acum, Cristian este campionul Italiei și toată lumea îl evidențiază. Dar atenție, ăsta e doar începutul!

Chivu a moștenit o echipă dominantă a lui Inter de la Inzaghi. A păstrat anumite caracteristici și a avut șansa de a adăuga câțiva jucători tineri de valoare, precum Pio Esposito sau Petar Sucic. A reușit să comunice eficient, mai ales cu jucătorii cu personalitate, fără să îi fie teamă să treacă pe banca de rezerve un jucător sau altul. Să gestionezi un lot e cel mai dificil lucru, iar el este bun la asta. Din acest motiv, Chivu va domina din nou", a mai spus Vieri.

Cristi Chivu, după ce Inter a obținut titlul cu numărul 21

  • Chivu getty1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
ULTIMELE STIRI
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
2026, an ISTORIC pentru Dinamo! Performanța atinsă după aproape două decenii
2026, an ISTORIC pentru Dinamo! Performanța atinsă după aproape două decenii
E-MIL prezintă Pastila de Sport: Drăgușin „fierbe“, iar finalul sezonului oferă situații incendiare în Premier League (P)
E-MIL prezintă Pastila de Sport: Drăgușin „fierbe“, iar finalul sezonului oferă situații incendiare în Premier League (P)
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"



Recomandarile redactiei
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Așteptat la Real Madrid, Jose Mourinho a făcut anunțul, după ce a ajuns într-o situație critică la Benfica
Așteptat la Real Madrid, Jose Mourinho a făcut anunțul, după ce a ajuns într-o situație critică la Benfica
E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027
E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
"Ronaldo va pleca!" Vieri anunta apocalipsa la Juventus! "Nu va juca in Champions League, va urma o criza financiara severa!"
"Ronaldo va pleca!" Vieri anunta apocalipsa la Juventus! "Nu va juca in Champions League, va urma o criza financiara severa!"
"Super Liga nu a murit! Proiectul va continua!" Argumentele unui fost fotbalist care il sustine pe Florentino Perez! "Nu e un prost"
"Super Liga nu a murit! Proiectul va continua!" Argumentele unui fost fotbalist care il sustine pe Florentino Perez! "Nu e un prost" 
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!