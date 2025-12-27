Deși se află în fruntea ierarhie din Serie A, Inter a pierdut câteva meciuri importante din acest sezon, precum derby-urile cu Juventus, Napoli sau Inter. De asemenea, nerazzurrii au fost eliminați în semifinalele Supercupei Italiei de Bologna, la loviturile de departajare.



Bobo Vieri: "Inter rămâne cea mai bună echipă din campionat. Sunt niște detalii pe care Chivu le poate ajusta"

Christian "Bobo" Vieri (52 de ani), fostul mare atacant de la Inter, crede că rezultatele nefaste din derby-uri au fost provocate de lipsa de concentrare a jucătorilor lui Cristi Chivu. Italianul este însă convins că Inter este cea mai puternică echipă din campionat, dar și că tehnicianul român poate regla aceste probleme pe parcursul sezonului.



"În primul rând, trebuie să vorbim de clasament. Inter este pe primul loc, iar asta înseamnă ceva. Aceste înfrângeri au fost provocate de niște perioade lipsite de concentrare, însă sunt niște detalii pe care Chivu le poate ajusta.



Echipa lui Chivu a controlat aproape întotdeauna meciurile, însă atunci când pierde mingea riscă să ofere niște contraatacuri periculoase. Inter trebuie să fie mai concentrată în anumite zone critice ale terenului. Chiar și ala, Inter rămâne cea mai bună echipă din campionat, sunt convins de asta", a spus Vieri, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

În ultimul meci din 2025, Inter va juca pe terenul Atalantei, duminică, de la ora 21:45. O săptămână mai târziu, pe 4 ianuarie, nerazzurrii vor prima vizita celor de la Bologna.

