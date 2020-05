Blaise Matuidi, daramant psihic dupa lupta cu Covid-19: "Nu eram pregatiti. Am fost foarte ingrijorat" Ce spune mijlocasul lui Juventus

Din articol Cele mai bune momente ale lui Matuidi din sezonul 2019 - 2020

Matuidi a fost unul din cei trei fotbalisti ai "Batranei Doamne" care s-a infectat cu noul coronavirus.

Francezul spune ca lupta cu Covid-19 a fost una extrem de dificila si pentru care nu era pregatit. In momentul in care a aflat ca este pozitiv, Matuidi s-a temut cel mai tare pentru familia si prietenii sai:

"Unu lucru groaznic, m-a impins spre psihoza. Am fost mereu ingrijorat de ce s-ar putea intampla cu oamenii apropiati. O experienta cu totul noua, pentru care nu eram pregatiti. Imediat ce am auzit ca sunt pozitiv am devenit ingrijorat pentru familia si prietenii mei.

Sper ca aceasta perioada sa treaca si sa putem sa revenim pe teren", a spus Matuidi, potrivit juvenews.eu.

Daniele Rugani, Blaise Matuidi si Paulo Dybala au fost cei trei fotbalisti de la Juventus care au fost depistati pozitivi cu Covid-19. Primii doi s-au vindecat, insa Dybala inca astepta rezultatul ultimului test, dupa ce s-ar fi spus ca a iesit pozitiv pentru a patra oara.

