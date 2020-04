Higuain OUT de la Juventus? Atacantul argentinian i-a scos din minti pe oficialii lui Juventus si vor sa ii rezilieze contractul! De la ce a pornit totul

Higuain ar putea fi dat afara de la Juventus.

Juventus ar putea sa ii rezilieze contractul lui Higuain in aceasta, dupa ce acesta a plecat in Argentina in momentul in care a izbucnit pandemia de coronavirus pentru a-si ingriji mama bolnava.

Oficialii campioanei Italiei au tinut legatura cu toti jucatorii pe toata perioada pandemiei si le-a cerut acestora sa revina in Italia in momentul in care situatia le va permite, pentru a se putea relua antrenamentele.

Nu este cazul si lui Gonzalo Higuian, care le-a transmis oficialilor clubului ca vrea sa ramana in Argentina si dupa ce se vor relua meciurile in Serie A pentru a avea grija de mama sa bolnava de cancer. Presa italiana scrie ca din acest motiv, Juventus ar vrea sa ii rezilieze contractul fotbalistului argentinian.