Mircea Lucescu vede un super-transfer pe ruta Chelsea - Juventus! Pe cine ar duce "Il Luce" alaturi de Cristiano Ronaldo

Un jucator de la Chelsea ar putea ajunge la Juventus.

Jucatorul celor de la Chelsea, Willian (31 de ani), ar putea ajunge la Juventus in perioada de transferuri din vara. Acesta a fost antrenat de Mircea Lucescu la Sahtior Donetk si a avut i influenta decisiva in cariera brazilianului. Antrenorul roman a declarat ca i-ar placea sa il vada pe Wilian la Juventus.

"Acum e la Chelsea, dar probabil ca a venit vremea sa se schimbe ceva in cariera lui. Eu as vrea sa il vad la Juventus. As fi foarte fericit daca ar ajunge sa imbrace acest tricou. Cred ca s-ar descurca exceptional", a spus Mircea Lucescu citat de Tuttomercato.web

De transferul lui Wilian se mai intereseaza si Barcelona si Arsenal, insa ar putea ajunge la Juventus. Brazilianul a fost adus in Europa de Mircea Lucescu, in 2007, de la Corinthians in schimbul a 14 milioane de euro. In 2013 a fost vandut in Rusia la Anzhi in schimbul a 35 de milioane de euro, iar ulterior a ajuns la Chelsea tot in schimbul a 35 de milioane de euro.