Becali rade de oferta Fiorentinei pentru Coman: "Sa ia de la saraci, nu de la mine! Sunt mai bogat ca ei!"

Becali nici nu se gandeste sa intre in negocieri cu Fiorentina pentru Florinel Coman.

'Mbappe' a intrat in atentia italienilor dupa meciurile de la Euro. Becali nu e interesat sa faca afaceri cu noul patron american al Fiorentinei.

"Sunt mai bogat ca Fiorentina, sa faca oferta la altii mai saraci. Sa ia de unde vor ei! Sa fie sanatosi, la ei acasa. Si noul patron, la America lui. Nu discut deloc. Vreau sa ma calific in grupele Europa League, pe urma vorbesc. Acum nu mai zic nimic de vanzarea jucatorilor", a spus Becali la PRO X.

Patronul FCSB se asteapta sa dea lovitura cu transferul lui Coman. Viseaza la zeci de milioane de euro in schimbul atacantului: "In momentul asta, Coman nu are valoare de transfer. Nu stiu cat sa cer, nici 20 de milioane daca primesc nu e suficient!"