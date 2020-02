Barcelona si Inter sunt gata sa detoneze o adevarata BOMBA! Pregatesc in detaliu un schimb fabulos de jucatori! Catalanii sunt pregatiti sa renunte la jucatorul cu clauza de 800 de milioane de euro

Se pregateste schimbul anului intre Barcelona si Inter.

Barcelona si Inter ar putea realiza schimbul verii in fotbal, in perioada de mercato din vara. Presa din Italia si Spania scrie despre schimbul senzational de jucatori care ar putea avea loc in vara. Potrivit Tuttosport si Mundo Deportivo, Lautaro Martinez ar urma sa fie cedat la Barcelona, iar catalnii sunt pregatit sa renunte la Griezmann, jucator care are clauza de 800 de milioane de euro in contract. Daca nu vor sa il cedeze pe Griezmann, catalanii trebuie sa scoata 111 milioane de euro pentru a-l aduce pe Lautaro Martinez, jucator care a marcat 16 goluri si a oferit 4 pase de gol in 28 de meciuri pentru Inter in acest sezon, in toate competitiile.

Lautaro Martinez mai are contract cu Inter pana in 2023, in schimb ce Griezmann mai are contract pana in 2024. Un detaliu foarte important pentru acest transfer, ar fi si dorinta lui Leo Messi de a juca alaturi de Lautaro Martinez, cei doi fiind colegi si la nationala Argentinei.

☎️ — Barça and Inter are negotiating for a summer move of Lautaro Martínez. Barça could pay more than his €111m release clause for the transaction to be paid in instalments. It's also not ruled out that a player could enter the deal. [@DiMarzio] pic.twitter.com/tyPaMfTOwk — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 15, 2020