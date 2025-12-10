Fostul atacant de la FCU Craiova și U Cluj a început cu stângul aventura în Ucraina. Fanii lui Dinamo Kiev au descoperit mai multe postări făcute de Blănuță pe rețelele sociale în care fotbalistul din Republica Moldova își arăta susținera față de Rusia.

Vladislav Blănuță, blocat la Dinamo Kiev?! Ce spune regulamentul FIFA

Din acel moment, Blănuță a devenit persona non-grata printre suporterii lui Dinamo Kiev și nici rezultatele nu l-au ajutat. A fost mai mult rezervă și a marcat un singur gol.

Din acest motiv, Dinamo Kiev ar vrea să scape de Blănuță, care, după descoperirile făcute de fanii ucraineni, este asociat cu adjectivul ”scandalos”. Cu toate acestea, jurnalistul ucrainean Mykhailo Spivakovsky susține că Dinamo Kiev nu poate face nimic pentru a scăpa de Blănuță până la finalul acestui sezon. Acesta susține că dacă se va transfera în această iarnă, pentru Blănuță ar fi al treilea club din acest sezon, lucru nepermis de regulamentul FIFA.

Această informație este, însă, neadevărată. Într-adevăr, regulamentul FIFA nu permite unui jucător să joace pentru trei echipe diferite în același sezon. Blănuță a părăsit-o pe FCU Craiova în luna septembrie pentru a semna cu Dinamo Kiev, astfel că un transfer în această iarnă ar însemna, într-adevăr, un al treilea club pentru atacant.

Cu toate acestea, la echipa lui Adrian Mititelu, Blănuță nu a jucat niciun minut în această stagiune, astfel că fotbalistul ar avea drept de joc chiar și în cazul în care ar fi legitimat la al treilea club într-un singur sezon.

