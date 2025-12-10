Dan Șucu, acționarul majoritar al grupării Genoa și al Rapidului, a oferit asigurări că situația financiară a clubului din Serie A se află sub control.

Dan Șucu, reacție despre situația financiară de la Genoa

Finanțatorul „grifonilor” s-a arătat, de asemenea, încrezător că problemele din justiție din dosarul de preluare a clubului se vor rezolva.

„Primul pas este consolidarea și atingerea unei datorii sustenabile. Nu există probleme financiare în acest moment și cred că în câțiva ani, rămânând în Serie A, vom atinge normalitatea care ne-a lipsit de prea mulți ani.

(n.r.- dacă se va simți copleșit de pierderile de peste 30 de milioane de euro) Atunci, în acel moment, dacă vom fi la o răscruce de drumuri și dacă există un partener cu banii și expertiza fotbalistică pentru a face un salt semnificativ înainte, voi fi gata să cer ajutor.

Șucu: „Așteptăm ca această bătălie juridică să fie rezolvată”

Desigur, dacă proprietatea dumneavoastră este contestată în justiție, acest lucru creează presiune, iar potențialii parteneri vă vor întreba ce se întâmplă. Așteptăm ca această bătălie juridică să fie rezolvată (n.r.- despre conflictul cu firma A-Cap). Deocamdată, deciziile au fost favorabile pentru noi.

(n.r.- despre transferuri) Vom interveni în ianuarie dacă va fi necesar, dar să vedem dacă obținem 25 sau 18 puncte...”, a declarat Dan Șucu, citat de publicația online tuttomercatoweb.com.

După 14 etape din Serie A, Genoa ocupă locul 14 cu 14 puncte, cu 4 „lungimi” avans față de Pisa, aflată pe poziția a 18-a retrogradabilă direct.

Bilanț financiar îngrijorător pentru Dan Șucu la Genoa

Șucu se confruntă cu un bilanț financiar îngrijorător la Genoa, club pe care l-a preluat la finalul lui 2024. Deși a reușit menținerea în Serie A sezonul trecut, actuala stagiune vine cu provocări majore atât pe gazon, cât și în contabilitate.



Dan Șucu (62 de ani) trece prin momente tensionate la cârma celei mai vechi echipe de fotbal din Italia. După ce luna trecută a fost nevoit să facă o schimbare pe banca tehnică, înlocuindu-l pe Patrick Vieira cu Daniele De Rossi pentru a scoate echipa de pe ultimul loc, acum ies la iveală cifrele financiare roșii.



Presa din Peninsulă a analizat raportul publicat de Genoa, iar concluziile nu sunt tocmai bune pentru omul de afaceri român. Clubul a înregistrat pierderi de 33,3 milioane de euro înainte de finalul acestui an, un semnal de alarmă pentru strategia pe termen lung a „grifonilor”.

