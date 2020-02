20 de meciuri de urmarit in aceasta etapa. Lazio - Inter Milano si Chelsea - Manchester United, printre partidele de interes

Tot in acest weekend se vor desfasura mai multe partide derby-uri.

In acest weekend vor avea loc mai multe meciuri interesante in ligile din Anglia, Italia, Germania, Spania, Franta sau Belgia. In Rusia, Slovenia si Ucraina nu s-au reluat inca campionatele, iar in Suedia, Norvegia, Kazahstan sau Belarus competitia incepe abia peste cateva luni, pentru ca se desfasoara in formatul primavara - toamna.

Istanbul BB - Besiktas (Turcia, Super Lig, vineri, 14 februarie, 19.00)

FC Salzburg - LASK Linz (Austria, Osterreichischen Bundesliga, vineri, 14 februarie, 20.00)

AS Monaco - Montpellier (Franta, Ligue 1, vineri, 14 februarie, 21.45)

Wolverhampton - Leicester (Anglia, Premier League, vineri, 14 februarie, 22.00)

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (Germania, Bundesliga, vineri, 14 februarie, 21.30)

Valencia - Atletico Madrid (Spania, La Liga, vineri, 14 februarie, 22.00)

Levski Sofia - TSKA Sofia (Bulgaria, A PFG, sambata, 15 februarie, 14.45)

RB Leipzig - Werder Bremen (Germania, Bundesliga, sambata, 16.30)

FC Koln - Bayern Munchen (Germania, Bundesliga, sambata, 15 februarie, 16.30)

FC Barcelona - Getafe (Spania, La Liga, sambata, 15 februarie, 17.00)

Rangers - Livingston (Scotia, Scottish Premier League, sambata, 15 februarie, 17.00)

Benfica - Sporting Braga (Portugalia, Liga Sagres, sambata, 15 februarie, 20.00)

Ferencvaros - Fehervar (Ungaria, NB1, sambata, 15 februarie, 20.30)

Atalanta - AS Roma (Italia, Serie A, sambata, 15 februarie, 21.45)

Aberdeen - Celtic (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 16 februarie, 14.00)

Arsenal - Newcastle (Anglia, Premier League, duminica, 16 februarie, 18.30)

MKS Cracovia - Lech Poznan (Polonia, Ekstraklasa, duminica, 16 februarie, 18.30)

Genk - Standard Liege (Belgia, Pro League, duminica, 16 februarie, 19.00)

Lazio - Inter Milano (Italia, Serie A, duminica, 16 februarie, 21.45)

Real Madrid - Celta Vigo (Spania, La Liga, duminica, 16 februarie, 22.00)

Lille - Ol. Marseille (Franta, Ligue 1, duminica, 16 februarie, 22.00)

Chelsea - Manchester United (Anglia, Premier League, luni, 17 februarie, 22.00)