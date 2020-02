EXCLUSIV WWW.SPORT.RO: Jucatorul de la Barcelona si City a fost INTORS de la scara avionului de iubita! De ce a refuzat Liga 1 in ultima clipa

In fiecare saptamana, in exclusivitate pentru www.sport.ro, un agent din Romania face dezvaluiri de la negocierile de culise care se poarta in lumea transferurilor!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si inspiratie. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al mutarilor de colo-colo. Astazi, despre OCAZIA pierduta in sirul alegerilor fara noima sau povestea lui Gai Assulin, fotbalistul care atunci cand punea piciorul in La Masia era recunoscut ca "noul Messi".

Inceputul lui Assulin in fotbal poate face orice copil sa viseze frumos. Micul Gai bate mingea in curtea scolii si priveste meciurile Barcelonei la televizor. Talentul sau ii face cu ochiul fostului sectioner al Israelului, Schlomo Scharf care ii propune sa dea probe chiar la ... La Masia. Assulin face impresie si, la numai 12 ani, Barcelona il accepta la echipele de juniori. In augut 2007, clubul ii propune un contract de profesionist ce contine o clauza de eliberare de 20 MILIOANE de euro. Urmeaza un an de gratie - Gai e vedeta echipei secunde care castiga liga a doua spaniola condusa fiind de un tanar manager, Pep Guardiola. Totul pare ca merge struna in cariera lui Assulin - il urmeaza pe Guardiola la echipa mare unde intra ,prima data, intr-un meci de cupa. Devine cel mai tanar debutant in nationala Israelului la numai 17 ani si doua saptamani. Urcusul adolescentului Gai se opreste, insa, sezonul urmator. Assulin nu reuseste sa "sparga" formula traznet a Barcelonei si isi cauta norocul departe de Camp Nou.



Alege un alt nume mare - Manchester City, la sugestia fostului sau coleg Yaya Toure. Joaca doar la echipa de rezerve si sfarseste prin a fi imprumutat la Brighton. Dupa doi ani, Assulin paraseste Anglia si revine in campionatul spaniol unde insira echipe modeste -Santander, Granada, Hercules sau Mallorca. Isi incearca norocul si acasa, la Hapoel Tel Aviv, dar fara succes.

Steaua sa norocoasa se aprinde din nou in vara lui 2016. Gai Assulin ajunge pe lista de transferuri a unei echipe din Romania, Viitorul Constanta, unde managerul Hagi foloseste filozofia de joc a Barcelonei - fotbal ofensiv cu tineri initiati in propria academia. Calitatile tehnice si trecutul lui Assulin il incanta pe Hagi care crede ca ii poate reda stralucirea fostului jucator blau-grana. Managerul Viitorului pune mana pe telefon si ii cere detalii despre Assulin chiar prietenului Txiki Begiristain, directorul sportiv al lui Manchester City. Referintele sunt bune iar Assulin primeste pe mail opropunerea foarte tentanta: salariu de 5000 de euro net pe luna, plus bonusuri importante - 1500 euro la victorie si 15 000 euro pentru castigarea campionatului. Assulin pare ca accepta, dar se razgandeste la scara avionului - il anunta pe Hagi ca...iubita sa prefera Spania.

Finalul e simplu de intuit. Sezonul urmator, Hagi si Viitorul castiga campionatul in Romania iar Assulin se "ingroapa" in liga a 3-a spaniola la Sabadell. Alegerea facuta in aeroport il pune in situatia de a RATA gloria primului titlu din cariera si o suma importanta in cont. Daca ar fi acceptat oferta Viitorului, Assulin ar fi depasit 100 000 de euro ca si castiguri financiare, mult peste venitul sau la Sabadell. Trei ani mai tarziu, Assulin incearca totusi o aventura in Romania, la Politehnica Iasi, dar nu alege, inca o data, locul si momentul potrivit...