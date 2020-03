REVOLUTIE MONDIALA: Reactie de ULTIMA ORA a lui Ronaldo dupa anuntul ca isi negociaza PLECAREA la un club cu un SINGUR meci oficial jucat! Cu cine s-ar afla in discutii

Cristiano Ronaldo a oferit prima reactie dupa ce s-a zvonit ca si-ar pregati plecarea de la Juventus.

David Beckham a lasat de inteles ca ar putea face oferte chiar pentru Messi si Ronaldo la noua sa echipa, Inter Miami.

"Am fost cautati de foarte multi jucatori, vor sa vina la noua noastra echipa. Ca patron, ii vrei pe cei mai buni. Daca vom avea oportunitatea sa aducem jucatori ca Ronaldo sau Leo Messi, ar fi extraordinar. Am o mare admiratie pentru ei ca sportivi", a spus Beckham.

Ronaldo n-a asteptat prea mult pentru un raspuns. Intr-un interviu acordat Sky Sports, Cristiano a transmis ca e fericit la Juventus.

"Sunt la cel mai bun club din Italia, juc alaturi de cei mai buni. Sunt bucuros ca am castigat trofee sezonul trecut, vreau sa se intample asa si in acest an. Sunt fericit. Imi e bine. Vreau ca Juventus sa marcheze goluri, fac tot posibilul ca asta sa se intample", a spus Ronaldo, care mai are inca un an si jumatate de contract cu Juve.

Inter Miami a jucat aseara primul ei meci din istorie, contra lui LA FC. Echipa condusa de Beckham a pierdut cu 1-0 dupa golul lui Carlos Vela din minutul 44.