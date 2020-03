Ovidiu Horsia a inscris un gol spectaculos.

Poli Iasi a eliminat-o pe Universitataea Craiova in sferturile cupei Romaniei dupa ce i-a invins cu 3-2 pe olteni prin dubla lui Breeveld si bijuteria de gol de marcat de Horsia.



In minutul 42 al partidei, Onoh a trimis o centrare foarte buna in careul lui Pigliacelli, iar Horsia a reluat in plasa cu o foarfeca din lateral.